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  3. 07 Ekim 2018 16:11

Mehmet Ali'yi okul kapısı öldürdü

Kocaeli'de üzerine metal okul bahçe kapısının düşmesi sonucu ağır yaralanan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Mehmet Ali'yi okul kapısı öldürdü
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde, üzerine okulun metal bahçe kapısının devrilmesi sonucu ağır yaralanan 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Ali İşler (7), tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Perşemde günü öğleden sonra Derince Denizciler Mahallesi'nde bulunan Turgut Reis İlkokulu'nda meydana gelen olayda, okulun bahçesinde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Ali İşler'in tuttuğu raylı metal bahçe kapısı üzerine devrildi. Mehmet Ali İşler kapının altında kalırken, etrafta bulunanlar ve öğretmenler hemen çocuğu kapının altından çıkardı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk tedavi altına alındı. 3 gündür tedavi gören çocuk doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi hastane morguna kaldırılırken, yakınları gözyaşı döktü. Baba Selahattin İşler ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

DHA

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