SON DAKİKA
MİT, 6 KİŞİYİ YAKALAYIP TÜRKİYE'YE GETİRDİ
Diyarbakır'da roketli saldırı ! Yaralı askerler var
Diyarbakır'da roketli saldırı ! Yaralı askerler var
Ortalığı karıştıran uygulamanın sonu geldi !
Ortalığı karıştıran uygulamanın sonu geldi !
Avrupa’da flaş gelişme ! 2 ülke birleşiyor…
Avrupa’da flaş gelişme ! 2 ülke birleşiyor…
İstifa edene kıdem tazminatı müjdesi ! İşte aranan şartlar...
İstifa edene kıdem tazminatı müjdesi ! İşte aranan şartlar...
2017 büyüme rakamları açıklandı ! Beklentinin üzerinde
2017 büyüme rakamları açıklandı ! Beklentinin üzerinde
Türkiye'den sonra İtalya'da alarm: Pencerelerden uzak durun
Türkiye'den sonra İtalya'da alarm: Pencerelerden uzak durun
Yeni yağışlı hava bugün geliyor ! Haftasonu planı olanlar dikkat !
Yeni yağışlı hava bugün geliyor ! Haftasonu planı olanlar dikkat !
TSK'dan acı haber ! Afrin'de bir şehit daha verdik
TSK'dan acı haber ! Afrin'de bir şehit daha verdik
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 29 Mart 2018 14:40

Mehmet Aydın'ın ağabeyinden DEAŞ yalanı

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında tutuklanan Alper Ergün'ün ifadesine göre, Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, ''DEAŞ bizden para istiyor. Bu sebeple gidiyoruz'' demiş.

Mehmet Aydın'ın ağabeyinden DEAŞ yalanı
A+ A-

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Çiftlik Bank soruşturması kapsamında Sakarya'da tutuklanan Alper Ergün ifadesinde, Çanakkale'de gıda dağıtım işi yaptıklarını, Mehmet Aydın'ın kendileriyle temasa geçerek bir dağıtım şirketine ihtiyaçları olduğunu söylediğini, daha sonra da şirketine ortak olduklarını anlattı. Ergün devamında iş ilişkilerinin ilerlediğini, beraber bir soğuk hava deposu kurduklarını ancak daha sonra bazı sorunlar çıktığını belirterek şunları söyledi:  

"Soğuk hava deposu kurulduktan sonra Mehmet Aydın'ın Uruguay veya Arjantin'de, Cengiz Samur'un ise Almanya'da olduğu bilgisine ulaştık. Yurtdışında olduklarını öğrendiğimde Fatih Aydın'ı (Mehmet Aydın'ın ağabeyi) Whatsapp üzerinden aradım. Ne olduğunu sordum. O da 'Çok kötü şeyler oldu, DEAŞ bizden para istiyor, bize çökmeye çalışıyor. Bu sebeble gidiyoruz. Şirket sana emanet. Bu sorunları çözünce döneceğiz' dedi."

 "Osman'a vekalet verdi"

Ergün, ifadesinde Mehmet Aydın'ın Urugay bağlantısı konumunda olan ve Uruguay'da tutuklanan Osman Naim Kaya hakkında da bilgiler verdi. Ergün ifadesinde şunları söyledi:

"... Yine hatırladığım kadarıyla Uruguay'da yaşayan Osman adlı bir şahıs vardı. Mehmet Aydın'ın Osman adlı bu şahısa verdiği 8 sayfalık vekaleti gördüm. Osman'ı görsem tanırım. Tanıştığımızda anlattığı kadarıyla Uruguay'da inşaat işleriyle uğraşıyormuş. Bunların Türkiye'de hangi firma ile bağlantılı iş yaptığını bilmiyorum"

Milliyet

mehmet aydın , tosun
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM