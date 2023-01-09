Mehmet Barlas'tan İmamoğlu için ilginç iddia

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin başyazarı Mehmet Barlas, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti İstanbul İl Kongresi'ne katılmasına ilişkin olarak, "İmamoğlu, İyi Parti'ye mi geçiyor?" diye sordu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Kongresi'ne katıldı. Mehmet Barlas, kongre boyunca İmamoğlu'nun Akşener'in yanında oturduğuna dikkat çektiği bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:

"İkinci gelişme ise İyi Parti cephesinde yaşandı. İyi Parti İstanbul İl Kongresi'ne İl Başkanı Buğra Kavuncu ile salona giriş yapan bir isim daha vardı: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. Kongre boyunca Meral Akşener'in yanında oturdu. Aldığı cezadan sonra ilk kutlamayı Kılıçdaroğlu ile değil Meral Akşener ile yapan İmamoğlu, İyi Parti Kongresi'nde coşkulu bir konuşma yaptı. Bu fotoğraf CHP seçmeninde nasıl karşılanır bilmiyorum ama Kılıçdaroğlu'nun çok hoşuna gitmediğine eminim. Bir süredi, İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı adayı gösterilmezse İyi Parti'ye geçeceği konuşuluyordu. Bu fotoğraf söylentileri daha da güçlendiriyor."

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