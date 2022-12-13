Mehmet Cengiz'in maden projesi yargıdan döndü

ÇMO'nun Cengiz Holding'in ÇED olumlu kararı aldığı altın madeni projesine karşı açtığı davada mahkeme, "Halk sağlığının göz ardı edildiği ve üstün kamu yararının gözetilmediği" gerekçesiyle kararı iptal etti.

Cengiz Holding’e bağlı Truva Bakır Maden İşletmeleri Anonim Şirketi, Kazdağları, Çanakkale Bayramiç ve Çan köylerinde açmak istediği Halilağa Bakır Ocağı Kapasite Artışı, Cevher Zenginleştirme Tesisi ve Atık Depolama Tesisi projesiyle ilgili 26 Temmuz’da ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu’ kararı çıkmıştı.

Bunun üzerine birçok kurum ve yurttaş kararın iptali için dava açtı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası’nın (ÇMO) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na açtığı dava 6 Aralık’ta Çanakkale 1. İdare Mahkemesi’nde görüldü.

Cumhuriyet gazetesinden Şeyda Öztürk'ün haberine göreMahkemenin kararı önceki gün tebliğ edildi. Kararda, ÇED olumlu kararının ‘hukuka aykırı’ olduğunu söylendi.

Mahkeme, ÇED raporuna projenin potansiyel çevresel, sosyal, biyo-fiziksel, ekonomik ve kültürel etkileri bakımından etki alanının yansıtılmadığı, yeterli ve gerekli önlemlerin alınmadığı, halk sağlığının göz ardı edildiği, üstün kamu yararının gözetilmediği, ÇED alanına 150 metre mesafedeki arkeolojik sit alanına yönelik herhangi bir tedbirin bulunmadığı gerekçesiyle kararı iptal etti.

Cumhuriyet