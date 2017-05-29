Mehmet Partigöç'ün avukatı duruşmaya gelmedi !

FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Başkanlığı’ndaki eylemlerle ilgili aralarında sözde ’Yurtta Sulh Konseyi’ üyelerinin de bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davada, bugün savunma yapması beklenen sanık Mehmet Partigöç’ün avukatı duruşmaya gelmediği için savunması alınmadı. Darbecilerin sıkıyönetim direktiflerinin altında ismi yer alan eski Genelkurmay Personel Plan Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç 15 Temmuz'un çok kritik isimlerinden... Bir sonraki sanığın savunması da avukatı olmadığı için alınamadı. Bazı sanıklar ise 'hazır değilim' diyerek savunma yapmak istemedi.

Ankara 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi’ndeki mahkeme salonunda görülen duruşmada, bugün darbenin planlayıcılarından olduğu iddia edilen eski Tuğgeneral Partigöç savunması alınacaktı; ancak Partigöç’ün avukatı mazeret bildirmeden duruşmaya gelmedi.

Mahkeme Başkanı’nın savunmasını yapmasını istediği sıradaki sanıkların bazılarının da avukatlarının mahkemede olmaması üzerine bir süre duruşma başlamadı.

Bunun üzerine mahkeme heyeti, mazeret bildirmeden duruşmaya gelmeyen Partigöç’ün avukatı hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve gün boyu duruşmaya gelmemesi halinde barodan yeni avukat atanmasının istenmesine karar verdi.

Dik, Partigöç’ün müdafisinin savunmasının alınacağını bilmesine rağmen hazır olmadığını, gelmesi durumunda öğleden sonra savunmasının alınabileceğini söyledi.

'HAZIR DEĞİLİM' DİYE SAVUNMA YAPMAK İSTEMEDİLER

Savunmaların alınmasına isim listesine göre devam edildiğini kaydeden Dik, bir sonraki sanığa savunma yapıp yapmayacağını sordu. Bir sonraki sanığın da savunması, avukatı huzurda hazır bulunmadığından alınamadı.

HAKİM UYARDI

Bazı sanıklar ise müdafi avukatının hazır bulunmasına rağmen 'hazır değilim' diyerek savunma yapmak istemedi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Dik, "Bugünden sonra savunmasını yapmayan susma hakkını kullanmış olacak. Ben iddianameyi size 2 ay öncesinden tebliğ ettim. Beyanını alır çıkarız. Çocuk oyuncağı değil bu. Gelmeyen avukat hakkında da suç duyurusunda bulunacağız" diyerek uyarıda bulundu.

Dik, Baro tarafından görevlendirilen ve görevini yapmayan müdafiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Cuma günkü duruşmada dinlenen eski Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral İlhan Talu, Partigöç’ün isminin MİT’ten gelen FETÖ’cü listesinde yer aldığını söylemiş, "Onun adını görünce FETÖ'cü darbe olduğunu anladım" demişti.