Mehmetçik'e yeni kamuflaj

Kara Kuvvetli Komutanlığı, eğitim kamuflajlarını yeniletti. Daha önce yaşanan sorunların tekrarlanmaması için özel olarak dikilen üniformaların tasarımında ise askerlerin görev yaptığı yerlerin coğrafi yapısı göz önünde bulundurularak renk ve desenler seçildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kamuflaj olarak da bilinen eğitim üniformaları yenilendi. Mühendis Albay Neslihan Ay, önceden karşılaşılan problemlerin incelendiği bilgisini vererek, "Yeni eğitim kıyafetleri eğitim elbisesi, içine giyilen t-shirt, bot ve rüzgar ceketinden oluşmaktadır. Yerli ve milli olarak üretilen eğitim elbisesiyle kullanıcının ihtiyacı, personelin beklentileri ile daha önce kullanılan eğitim elbisesinde karşılaşılan problemler incelenmiştir" dedi.

PROBLEMLERİ ORTADAN KALDIRMASI İÇİN TASARLANDI

TRT Haber'in haberine göre çalışmalar bu problemlere çözüm olması için yapıldı. Yeni üniformalar bilgisayarda tasarlandı. Sanal ortamda hazırlanan kalıplar kumaşa çıkartıldı. Lazerli otomatik kesim makinasında tam 100 kat kumaş aynı anda kesilebiliyor. Çıkartılan kalıplardan arta kalan fire ise geri dönüşme gönderiliyor.

ÜNİFORMALAR HAREKAT ALANINA GÖRE SEÇİLDİ

Yeni üniformalar hazırlanırken Türkiye ve harekat alanlarının coğrafi yapısı göz önünde bulunduruldu. Harita Genel Müdürlüğü'nden alınan görüntüler incelendi. Kamuflaj renk ve desenleri bunlara uygun olarak seçildi.

"PAMUK ORANLARI DEĞİŞTİRİLDİ"

Neslihan Ay, üniformaların özellikleriyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Kumaşın özellikle polyester ve pamuk oranı değiştirilmiştir. Mukavemet değeri artırılmıştır. Hava geçirgenliği değeri yükseltilerek vücudun daha iyi nefes alabilmesi ve vücuttaki terin dışarıya daha kolay atılması sağlanmıştır. Ayrıca kumaşın yüzeyinde yapılan aprelerle su iticilik ve yağ iticilik değerleri yükseltilmiştir."

TEK TEK KONTROL EDİLİYORLAR

Yeni kamuflajların kalıpları üretim atölyesindeki bantlarda parça parça dikilerek son haline getiriliyor ve Mehmetçik'e maksimum konforu sağlamak için sahaya gönderiliyor. Hazırlanan üniformalar, paketlenmeden önce tek tek kalite kontrol işleminden geçiriliyor.

TRT