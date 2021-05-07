Melih Morsünbül İkinci Yüzyıl Derneği'ni anlattı

Polemik Haber’e konuk olan İkinci Yüzyıl Derneği Sözcüsü Melih Morsünbül, derneğin çalışmalarını ve hedeflerini anlattı: Türkiye’de ikinci yüzyıl adına iddiası olan her organizasyona tam destek veriyoruz. Bu maksatla yakında yayın hayatına başlayacak ikinci yüzyıl dergisinde de dernek olarak yayın kurulunda temsil ediliyoruz.

2023'te cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamaya hazırlanıyoruz. İktidarın 2023 yılı için koyduğu hedeflerin ardından, yeni hedeflere doğru yola çıkılacak. 2053 ve 2071 gibi yeni hedeflere doğru yelken açacak.

İkinci Yüzyıl Derneği; Türkiye’nin yeni yüzyılında yapılması gerekenleri, hedefleri, vizyonu gibi konularda çalışmalar yapıyor.

Yeni yüzyılın önemli bir psikolojik eşik olduğunu düşünen dernek yönetimi bu yüzyılla birlikte dağılma korkusunun azalmasıyla birlikte muasır medeniyet seviyesi için harekete tam manasıyla geçilebileceğini düşünüyor.

Merhum Başbakan Bülent Ecevit’in ilk kez dile getirdiği konu daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli tarafından da dile getirildi.

Bu durum da 2023’ün siyaset üstü bir hedef olduğunu gözler önüne seriyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 25-26 Temmuz 2020’de düzenlenen 37. İktidar Kurultayı’nda ‘İkinci Yüzyıl Beyannamesi’ni ilan etti.

Bir kolu Türkistan’da, bir kolu Ortadoğu’da ve yüzü Batı’ya bakan bir Türkiye profilinin çizildiği beyanname büyük ses getirmişti.

Polemik Haber’e konuk olan İkinci Yüzyıl Derneği Sözcüsü Melih Morsünbül, derneğin çalışmalarını anlattı.

Morsünbül "Türkiye’de ikinci yüzyıl adına iddiası olan her organizasyona tam destek veriyoruz. Bu maksatla yakında yayın hayatına başlayacak ikinci yüzyıl dergisinde de dernek olarak yayın kurulunda temsil ediliyoruz." dedi.