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  3. 22 Ocak 2019 16:40

Meltem Cumbul'dan adaylık açıklaması

Şişli'den aday gösterileceği iddia edilen Meltem Cumbul, kendisi hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Meltem Cumbul'dan adaylık açıklaması
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Meral Akşener'in görüşmesinin ardından kulislerde Şişli'den aday gösterileceği konuşulmaya başlanan oyuncu Meltem Cumbul, iddialara yanıt verdi. Cumbul çıkan haberlerin doğru olmadığını belirtti.
 
CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Akşener ittifak üzerindeki pürüzleri gidermek üzere dün gece bir araya gelmişlerdi. Görüşme sonunda yapılan açıklamada pürüzlerin aşıldığı mesajı verildi.

Odatv'nin haberine göre bu görüşme sonrasında Meltem Cumbul'un CHP'den Şişli'de aday gösterileceğine ilişkin olarak söylemler dillendirilmeye başlandı. Bazı haber siteleri iddiayı sayfalarına taşıdı. Söz konusu iddiaya ilişkin olarak açıklamada bulunan Cumbul, haberlerin doğru olmadığını kaydetti.

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