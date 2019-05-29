Memur misafirhaneleri AK Partililere rezerve

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nün Maslak'ta Fatih Ormanı bölgesindeki misafirhanesinin Pakdemirli'nin talimatıyla İstanbul seçimine kadar kapatıldığı belirtildi.

Pakdemirli'nin yetkisinde olan birçok misafirhanede de aynı uygulama yapıldığı öğrenildi. Tarım Orman İş Sendikası Genel Başkanı Durmuş'un verdiği bilgelere göre; misafirhane yetkilileri, 21 odalı misafirhanenin 24 Haziran'a kadar kurum personeline kapalı olacağını belirtti.

Cumhuriyet’ten Sena Yaşar’ın haberine göre; Pakdemirli, misafirhane yetkililerine, "1 Haziran ile 24 Haziran arası odaların boşaltılması ve bu aralıkta misafirhanenin kapatılması" talimatını verdi.

AK PARTİLİLER KALACAK

Yetkililerin "Kim kalacak" sorusuna ise Bakanlıktan "Bakan Bey'in misafirleri kalacak, Bakanın rezervasyonu olarak yazın" yanıtı verildi. Durmuş, "Orada da AK Parti il, ilçe teşkilatları ve parti görevlileri kalacağı duyumlarını alıyoruz. İstanbul seçiminde seçim çalışması yapmaya gelen parti yetkilileri bu misafirhanelerde kalacak. Ankara'da yapılanın aynısı İstanbul'da da yapılıyor. Orada kimlerin kalacağını öğrendiğimiz an sendika olarak Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız. İstanbul Bölge Müdürlüğü önünde basın açıklaması da yapacağız. Bu kurum, bil ilerinin seçim çalışması uğruna peşkeş çekilemez" dedi.

Öte yandan, yine Pakdemirli'nin talimatı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı olan Devlet Su İşleri'nin (DSİ) İstanbul'daki misafirhanelerinin de 24 Haziran'a kadar misafir alımına kapatıldığı öğrenildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Sosyal Sigortalar Kurumu'nun Beşiktaş'taki misafirhanesine de seçime kadar boşaltma ve misafir kabul etmeme emri verildi.