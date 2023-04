Memurlardan ilginç protesto: Gelin damada altın yerine bakın ne taktılar!

İzmir’de maaşlarına ek zam yapılmasını talep eden memurlar, sembolik protestolarında temsili gelin ve damat için takı töreni düzenledi.

BASK’a bağlı Birlik Sağlık Sen üyesi memurlar bugün İzmir’de maaşlarına ek zam yapılması için basın açıklaması ve protesto eylemi yaptılar. Memurlar ayrıca yanlarında getirdikleri temsili seçim sandığına oy pusulası yerine maaş bordrolarını "Ne kadar zam o kadar oy" diyerek attılar. Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ndeki protestoda basın açıklamasını Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol okudu.

“ASGARİ ÜCRETLE EŞİTLENECEK”

Ahmet Doğruyol açıklamada şunları söyledi:

“Memura ek zam elzemdir. Son yıllarda devlet memurlarına sözde enflasyon oranında yapılan zamlarla memur maaşlarının alım gücü her geçen gün düşmüş, memur maaşları açlık sınırına doğru gerilemiştir. Asgari ücretliye, emekliye, işçiye yapılan yüzdelik zam oranlarında memura zam yapılmamasının sonucunda memurun ekonomik kaybı her geçen gün artmıştır. 2023 Ocak ayında, asgari ücrete yüzde 54.7, tüm vergi harçlara yaklaşık yüzde 123 zam yapılırken memura yüzde 30 zam yapılması buna apaçık bir örnektir. Bunun sonucunda memur maaşları yılbaşından bu yana hızla erimiş ve alım gücü düşmüştür. Memura ocak ayında verilmesi gereken zam oranının asgari ücrete yapılmış olan yüzde 54 ve yıllık olarak vergi ve harçlara yapılan yüzde 123 oranında olmalıydı ki denge sağlanabilsin. Memur reel kayba uğramasın. Her türlü ihtiyaç maddelerinin yüzde 150, yüzde 200 arttığı bir ortamda, memura verilen düşük oranlı zamlar memur maaşlarını açlık sınırına ve asgari ücrete doğru çekmiştir. Böyle giderse, ilerleyen süreçte memur maaşları asgari ücretle eşitlenecektir.

“MAAŞLAR AÇLIK SINIRINA DAYANDI”

Mart ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı yaklaşık 9 bin 500 TL yoksulluk sınırı ise yaklaşık 31 bin TL, 2023 ocak maaşı zamlarına göre en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 396 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 597 liraya yükseltilmiştir. Gördüğümüz gibi memur maaşları açlık sınırına dayanmıştır Yaklaşık üç yıldır gıda fiyatlarının sürekli artmıştır. Son bir yıllık süreçte ise gıda fiyatları yaklaşık yüzde 130 artmıştır. Eylül 2021'den bu yana kamu çalışanları ile kamu emeklilerinin ücret ve aylıkları enflasyon farkları da dâhil yaklaşık yüzde 140, asgari ücret yüzde 200 artmıştır. Aynı zaman diliminde gıda fiyatlarının yaklaşık yüzde 350 oranında artması maaşlardaki alım gücünün ne kadar düştüğünü alenen ortaya koymaktadır. Yaklaşık bir buçuk yıl önce 100 TL’ye aldığımız bir gıda sepetinin aynısını bu gün 350 TL’ye alıyor olmamız üzücüdür. Bir kilogram soğanın 30 TL, bir kilogram kıymanın 350 TL, bir kilogram Antep fıstığının 500 TL olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Temel gıdalarımızdan biri olan soğanın bir yılda 5 TL’den 30 TL’ye çıkması üzücü ve düşündürücüdür.”

“BİR AN ÖNCE EK ZAM YAPILMALI”

14 Mayıs seçimleri sürecinde toplumun diğer kesimlerine yapılan maaş zamlarının memur ve emeklilerini de zam beklentisi içerisine girmesine sebep olduğunu kaydeden Doğruyol sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yapılan açıklamalardan anladığımız son anda bir sürpriz olmazsa, memur zamları, normal zamanı olan temmuz ayında yapılacaktır. Memurlarımızın pek çoğunun aldığı maaş bu gün bırakın zorunlu harcamalara yetmesini, ortalaması 8-10 bin TL olan ev kirasını ödemeye yetmemektedir. Bu gün günlük ihtiyaçlarınız için bile bir markete girdiğinizde 1000 TL’den az harcamadan marketten çıkamıyorsunuz. Toplumsal huzuru sağlamak, ücret dengelerini korumak için memur ve emeklilere bir an önce ek zam yapılmalı ve bayram ikramiyesi verilmelidir.”