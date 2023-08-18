Memurlardan zam teklifini protesto: Gerçekçi ve akılcı rakamlarla teklif revize edilsin

Memur-Sen, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında, Kamu İşveren Heyetinin sunduğu zam oranları teklifini yetersiz bularak, 81 ilde protesto düzenledi.

Memur-Sen, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında, Kamu İşveren Heyetinin sunduğu zam oranları teklifini yetersiz bularak, 81 ilde protesto düzenledi. Ankara'daki sendika üyesi çalışanlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bir araya geldi. "Refah payı içeren gerçekçi teklif bekliyoruz" yazılı dövizler taşıyan grup adına konuşan Ankara İl Temsilcisi Nevzat Öylek, Memur-Sen ve 11 yetkili sendika ile 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesinde masaya sundukları teklife karşı, Kamu İşveren Heyetinin verdiği yetersiz teklifleri protesto ettiklerini söyledi.

"TEKLİF MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYON TAHMİNİN ALTINDA"

Kamu İşveren Heyetinin ilk teklifini 2 puan artırarak yüzde 25'e çıkardığını dile getiren Öylek, "Teklif, bu haliyle Merkez Bankasının 2024 enflasyon tahmininin 8 puan, 2025 için de enflasyon tahmininin 4 puan altında kalmıştır." dedi.

Kamu İşveren Heyetinin, 2023'te enflasyonun yüzde 58 çıkacağını ve kamu görevlisinin yüzde 25 enflasyon farkı alacağını ifade ettiğini belirten Öylek, "Peki 2024 yılı için beklenti olan yüzde 33 oranına ilişkin neden anlaşılır ya da hak verilir bir cümle kurulmuyor? Neden teklif hala beklentinin bile yakınına ulaşmıyor? Bu durum kamu işvereninin kendi verileriyle çelişmesi, kendi ifadeleriyle ters düşmesi ve kendi beklentilerini dahi görmemesi demektir." ifadelerini kullandı.

"KAMU PERSONEL SİSTEMİNİN BÜTÜNLÜĞÜ BOZULDU"

Kamu İşveren Heyetinin teklifinin gerçekçi olmadığını savunan Öylek, ayakları yere basan, kamu görevlilerinin sesini ve piyasanın gerçeklerini gören bir teklif duymak istediklerini vurguladı. Refah payı, en düşük memur maaşında hesap hatası, emekli maaşları, seyyanen yapılan zammın emekliliğe yansıtılmaması ve kira yardımı konularındaki tekliflerinin karşılıksız kaldığını aktaran Öylek, şöyle devam etti:

"Şeflerin, müdürlerin ücret skalası bozuldu. 'Düzeltilsin' dedik, ses yok. 'Mühendisler, büyük projelerle ülkeye katkısının karşılığını alamıyor' dedik, ses yok. 'Akademisyenler bilgisinin, fikrinin, akademik kariyerinin karşılığını alamıyor' dedik, ses yok. 'Kamu personel sisteminin bütünlüğü bozuldu, bunu düzeltmenin en doğru yeri toplu sözleşme masasıdır' dedik, yine ses yok."

"CUMHURBAŞKANIMIZIN VAADİ HAYATA GEÇİRİLSİN"

Öylek, akaryakıta ve ulaşıma gelen zamların herkesi zorladığını, emtia ürünleri ve kiralardaki artışların, geçim sıkıntılarını büyüttüğünü anlattı. Kamu İşveren Heyetinin öngörülerinin tutmadığını ve refah payı uygulamasının şart olduğunu, hazırladıkları gerçekçi ve rasyonel tekliflere gerçekçi revizeler beklediklerini söyleyen Öylek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, 2023 Seçim Beyannamesini açıklarken ifade ettiği 'enflasyonun üzerinde en az büyüme oranı kadar refah payı vereceğiz' vaadi masada hayata geçirilsin. Büyük ve güçlü Türkiye için güçlü memur, güçlü memur için de refah payı şart. Onun için Memur-Sen olarak, bu meydandan bir kere daha haykırıyoruz. Alın terinden tasarruf olmaz. Emeğin karşılığı kısılarak bütçe büyümez. Gerçekçi ve akılcı rakamlarla teklif revize edilsin, refah payıyla memurun ve memur emeklisinin yüzü gülsün. Bize bahaneler üretilmesin." dedi.