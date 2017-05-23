Menajer Tutumlu'nun adı da FETÖ soruşturmasında

Yeni Şafak Gazetesi'nden Sait Özkan'ın haberine göre, 19 Eylül 1995'te Bosna Hersekli çocuklar için oynanan ve dönemin Türk milli takımı oyuncularının da yer aldığı yardım maçında ünlü futbolcu Diego Armando Maradona ile FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yan yana çekildiği fotoğrafta da yer alan menajer Bayram Tutumlu, FETÖ soruşturmasında şüpheli olarak yer aldı.

FOTOĞRAFTA DA VAR

Tutumlu, Maradona’nın Türkiye’deki maça gelmesi ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’le yan yana oturmasında rolü olan isimlerden biri olarak biliniyor. Dünya karması ve dönemin Türk Milli takımı oyuncularından oluşturulan, siyaset, sanat ve iş dünyasını bir araya getiren maçta çekilen fotoğrafta Bayram Tutumlu da yer alıyor.

HESAPLARI İNCELENDİ

Tutumlu’nun isminin geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün finans şirketlerinden olduğu iddia edilen Dünya Pazarlama soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede şüpheli olarak geçtiği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Dünya Pazarlama şirketinin sahibi ve ortaklarının mal varlıkları, banka hesap işlemleri tek tek mercek altına alındı.

Şirketin ortaklarından Eyüp Kaynak’ın hesabına para kişiler arasında bir isim dikkat çekti. Türk menajer Bayram Tutumlu’nun Kaynak’a 2012-2014 yılları arasında 12 işlemde toplam 10 Bin TL havale yaptığı öne sürüldü.

Tutumlu’nun ismi iddianamede şüpheli olarak gösterilirken, hakkında başka bir soruşturma yürütüldüğü de öğrenildi.



