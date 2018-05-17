Menzil tarikatından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

Menzil tarikatına bağlı kurumların gazetelere ilan vererek, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyecekleri belirtildi.



24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri öncesi Menzil tarikatından destek açıklaması geldi. Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD), Semerkand Vakfı, Beşir Derneği ve Genç-Kon imzası ile tarikat tarafından gazetelere verilen ilanda, seçimlerde Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verileceği duyuruldu:

"24 Haziran Genel seçimlerine giderken;

Bağımsızlığımızı tahakküm altına almaya çalışan her türlü ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel ve bürokratik prangalardan kurtulmuş, milli ve manevi değerlerini muhafaza eden ve geliştiren bölgesinde lider, ezilenlere umut ve dünya barışının teminatı olacak Büyük Türkiye'nin inşası en önemli hedeflerimizden biridir.

Yeni hükümet sisteminin söz konusu hedeflerimize ulaştıracağına devletin millet için var olduğu esası ile sadece seçkin ve imtiyazlı bir kesimi değil toplumun tamamını güvence altına alacağına vesayet sistemine son vereceğine, sözü ve kararı gerçek sahibi olan millete tevdi edeceğine inanmaktayız.

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı yürütmenin çalışmalarına güç verecek çoğunlukta bir meclis yapısını ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi duyururuz."

MENZİL TARİKATI

Menzil Cemaati, Nakşibendiye’ye bağlı olup Türkiye’deki cemaatler arasında en fazla mensubu olanlardandır. Menzil tarikatı, Muhammed Raşit Erol tarafından 1930 yılında kurulmuştur. Bugün liderleri Seyyid Abdulbaki Erol’dur. Adıyaman merkezli olup cemaat Ankara ve İstanbul’da da mevcuttur. Ekonomik gücü, mensuplarının işlettiği firmalardan kaynaklanmaktadır. İki ana kola ayrılır: Adıyaman kolu ve Ankara kolu. Menzil tarikatının üyeleri, İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde bulunmaktadır.

Nakşibendiyye’nin Halid Bağdadi kolundan gelen bu tarikat, Adıyaman merkezli ve Menzil’de kurulduğu için bu şekilde adlandırılır. Babası Nakşibendi büyüklerinden biri olarak anılan Seyyid Abdulhakim El- Hüseyni’den icazet alan Seyyid Muhammed Raşid Erol zamanından başlayarak Türkiye’nin ve dünyanın pek çok yerinden gelen müritleriyle Menzil tarikatı bilinir hale gelmiştir.

Adıyaman’ın Menzil köyünde kurulan tarikat gerek Nakşibendilik gerek İmam Şafi (Şafilik mezhebinin kurucusu) fıkıh ve hadislerinin etkisi altındaki Kürt illerinde örgütlenmiştir. Nitekim asıl olarak Şafi Kürtlerin yaşadığı bölgelerde örgütlenmiştir.