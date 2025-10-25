Meral Akşener sessizliğini bozdu

AK Parti'nin MASAK'ı da mahkemeleri de devre dışı bırakacak teklif ortalığı karıştırdı!

Türkiye'nin sanal dünya bağımlısı haline gelen gence konulan teşhis belli oldu

ÖTV düzenlemesi sonrasında ucuzlayacak cep telefonları belli oldu

Kanser tedavisi devam eden ünlü türkücüden Kıvanç Tatlıtuğ'a veto, Olgun Şimşek'e onay

Diyanet'in 29 Ekim Hutbesi'nde bilin bakalım kim yoktu!

Yeni gün yeni bir vahşetle başladı: Anne, baba ve çocukları evlerinde ölü bulundu!

CHP'den istifa eden bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor