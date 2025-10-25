Meral Akşener sessizliğini bozdu

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, siyasi camiadaki sessizliğini İYİ Parti'nin kuruluş yıl dönümünü kutlayarak bozdu.

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda partisinin sekizinci yıl dönümünü kutladı.

Akşener, mesajında şu sözlere yer verdi:

"Şanlı tarihimiz boyunca memleketimizin en karanlık gecelerinin şafağı, hep aziz Türk milletinin kutlu iradesiyle müjdelenmiştir.

Bugün de o müjdelerden birinin, 25 Ekim 2017'de bizzat milletimizin emriyle doğan güneşin, İYİ Parti'mizin doğum günü...

Tam 8 yıl önce bir Çarşamba sabahı, milletimizin emrini baş göz üstüne tutmaktan duyduğum heyecanı,

Dokunabildiğim, sarılabildiğim, sesini duyurabildiğim her bir vatandaşımıza hissettiğim minneti,

Engelleri aşa aşa, duvarları yıka yıka İYİ Parti'nin yürüyüşüne katılan milyonlara duyduğum sevgiyi, tıpkı ilk günkü gibi yüreğimde taşıyorum.

Türk demokrasisi için unutulmayacak bu mücadeleye güç veren milletimize şükranlarımı sunuyorum.

İYİ Parti'nin 8. yaşını canıgönülden kutluyorum."

