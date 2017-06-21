Merkez Valisi ne iş yapar ? İşte cevabı

Valiler Kararnamesi ile 20 vali merkeze alınırken, 20 ile yeni vali atandı, 19 il valisi ise yer değiştirdi. İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, Merkez Valiliğine alınırken; İçişleri Bakan Yardımcısı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy atandı. Merkeze alınan valilerden 9'unu büyükşehir kapsamındaki Aydın, Denizli, Eskişehir, Malatya, Muğla, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Van valileri oluşturdu. Kararnema sonrası herkesin aklına takılan "Merkez Valiliği ne demek?" sorusunun cevabı haberimizde...

MERKEZ VALİSİ NE YAPAR?

Kararnameyle valilerin alındığı 'merkez' İçişleri Bakanlığı binasında bulunuyor. Bir odada birkaç sandalye ve masadan ibaret olan merkeze alınan valiler, istedikleri zaman bakanlığa gidiyor.

MAAŞ ALMAYA DEVAM EDECEKLER

Valilerin alındığı 'merkez', İçişleri Bakanlığı binasında bulunuyor. Merkeze alınmak, diğer bir deyişle 'kızağa çekilmek' anlamına geliyor. Buraya alınan valilerin özlük haklarına ve maaşına dokunulmuyor.

Valiler Kararnamesi'yle yeni atanan valiler

GERİ DÖNEMİYORLAR

Ekstra görev verilmezse merkezdeki valiler herhangi bir iş yapmıyor. Geçmişte, merkeze alınan valilerin dava açıp yerlerine geri dönme hakları bulunuyordu. Ancak son düzenlemelerle bu ihtimal de ortadan kalktı. Düzenlemeye göre; 'merkez' valileri, atanmalarındaki usule göre, valilik kadro ve unvanlarını muhafaza etmek suretiyle merkezde görevlendirilebiliyor.