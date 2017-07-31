Mersin Limanı'nda flaş satış kararı !

Akfen Holding, Mersin Uluslararası Limanı'ndaki yüzde 50 hissesinin yüzde 40'lık payını 869 milyon dolara Avustralyalı altyapı fonu IFM Investors'a devretti. Akfen Holding ve IFM Investors arasında hisse devir sözleşmesi imzaladı. Böylece Mersin Limanı'nın yüzde 90'ı yabancıların oldu.



2017 yılında Akfen Yenilenebilir Enerji’nin yüzde 33’ünü EBRD ve IFC’ye, TAV Havalimanları Holding’deki yüzde 8.1’lik hissesini Fransa merkezli Aéroports de Paris şirketine devreden Akfen Holding, Mersin Uluslararası Limanı’ndaki yüzde 50 hissedeki yüzde 40’lık payın 869 milyon dolara devri için Avustralyalı altyapı fonu IFM Investors ile hisse devir sözleşmesi imzaladı.

Hisselerini, IFM Global Altyapı Fonu’nun sahip olduğu, danışmanlık verdiği ve yönettiği Avustralya merkezli IFM Investors’a ait Global InfraCo SP NEUM SLU şirketine devredecek olan Akfen Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, anlaşma maddelerine göre kalan yüzde 10’luk payla “Mersin Uluslararası Limanı Yönetim Kurulu Başkanlığı” pozisyonunu koruyacak.

“10 YILDA 1 MİLYAR 208,5 MİLYON DOLAR YATIRIM YAPTIK”

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, 1.2 milyar dolarlık yatırım sonucunda Mersin Uluslararası Limanı’nın bölgenin en önemli limanlarından biri olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

“Dünyanın en büyük liman işletmecilerinden Singapur merkezli ortağımız PSA International ile Mersin Uluslararası Limanı’na özelleştirme sürecinin ardından hızla yatırımlarımıza başladık. 2007 yılında Özelleştirme İdaresi’nden 755 milyon dolar ile 36 yıllık işletme imtiyazını aldığımız Mersin Limanı’nı bugüne kadar 453,5 milyon dolar ilave yatırım yaparak toplam 1 milyar 208,5 milyon dolarlık harcama ile Akdeniz’in HUB’ı haline getirdik ve liman kapasitesini 8 kat arttırdık. Bugün itibariyle elleçlenen yük 1.600.000 TEU’ya ulaşarak 10 yılda 4 kat artış kaydetti, halen boş kapasitemiz bulunuyor. Limanı uluslararası megataşıma gemilerini ağırlayacak kapasiteye ulaştırdık. Konvansiyonel kargo elleçlemesi 4.1 milyon ton seviyelerinden 2 katına çıkarak 8 milyon ton seviyelerine yükseldi. Daha önce olmayan Ro-ro hizmeti de bizimle başlamış olup, 74 bin seviyelerine geldi. Mersin Uluslararası Limanı’nı sadece Türkiye değil, bölgenin en önemli uluslararası limanları arasında hak ettiği noktaya getirdik.”

“BU TÜR HİSSE İHRAÇLARI EN KIYMETLİ İHRACAT KALEMİ” SAYILMALIDIR”

Bu tür hisse satışlarının “en kıymetli ihracat kalemi" sayılması gerektiğine dikkat çeken Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, “Yurtdışı şirketlerine yapılan bu tip hisse devirlerinin en kıymetli ihracat kalemleri arasında yer aldığını düşünüyorum ve hiçbir ithal ikamesine dayanmadığı için "net döviz girişi" olarak çok değerli buluyorum. Sadece bir hisse senedi karşılığı bu sermayenin ülkeye girdiği düşünüldüğü zaman, bu tip devirlerin cari açığı kapatması açısından önemi çok daha iyi anlaşılacaktır. Bu devirlerle oluşan döviz girişlerinin, net cari açığı kapatan sermayeler (FDI) olarak değeri çok fazladır” diye konuştu.