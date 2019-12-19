Mersin'de ele geçirildi ! Değeri 2 milyon liradan fazla...

Mersin’de jandarma ekipleri, bir araçta yaptıkları aramada 44 kilo 320 gram ambergris (balina kusmuğu) ele geçirdi. 2 milyon 570 bin lira piyasa değeri olan maddeyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yenişehir ilçesinde takibe aldıkları bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 5 parça halinde 44 kilo 320 gram ambergris (balina kusmuğu) ele geçirildi. Ele geçirilen ambergris olduğu değerlendirilen madde, Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Laboratuvar Müdürlüğünce yapılan analiz neticesinde elde edilen sonuçların ’uyumlu olduğu’ ve gümrüklenmiş değerinin 2 milyon 570 bin 427 lira olduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla ele geçirilen malzeme Mersin Gümrük Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

BALİNA KUSMUĞU NEDİR, NE İŞE YARAR?

Ambergis (balina kusmuğu/amber) balinaların sindirim sistemlerinde üretilen katı, mumlu bir maddedir. Rengi siyah veya gri olabilen yanıcı ve çok değerli bir maddedir.

Balinanın sindirim sisteminde üretilen bu madde, sivri ve sert cisimlerin bağırsaklarda kaymasını sağlıyor. İlk üretildiğinde dışkı kokan amber, sonradan tazeleyici esanslara sahip güçlü bir kimyasala dönüşüyor. Bu nedenle pahalı parfümlerin de vazgeçilmezidir.

Balina kusmuğu doğal olarak üretilen bir maddedir ve parfümlerde oluşturduğu kimyasal reaksiyonlar kuvvetlidir. Amber, sentetik olarak da üretilmiştir fakat hem görünüş itibariyle solgundur hem de parfümün kalıcı kokusunu oluşturur. Parfümlerde bulunan amber, kokunun cilde nüfuz etmesini sağlayarak hemen uçmasını engeller. Bu sayede parfümler kalıcı olur ve pahalıya satılır.