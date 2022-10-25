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Mersin'de terör operasyonu: 15 gözaltı kararı

Mersin'de terör operasyonu: 15 gözaltı kararı
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Mersin'de terör örgütü PKK/KCK-YPG'ye yönelik operasyonda 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK’nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, terör örgütünün Suriye uzantısı YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen M.M, A.E.Ş, A.I, S.S. ve S.N’nin, örgüt içerisindeki faaliyetlerine ilişkin fotoğrafları bulundu.

Çalışmalarda, şüphelilerden A.İ, A.Ş, M.M, F.D, M.A, B.U, G.E, B.Z, R.E. G.K’nin, Türkiye’nin yurt içi ve sınır ötesindeki başarılı operasyonlarını itibarsızlaştırmak için sosyal medya üzerinden terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini, yapılarını ve mensuplarını övücü paylaşımlar yapıldığı belirlendi.

Kimliği ve adresleri belirlenen zanlıların yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. Dron destekli operasyona yaklaşık 200 polis katıldı.

Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere “koçbaşı” kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla geniş güvenlik önlemi aldı.

Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor. 

AA

Etiketler mersin gözaltı terör
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