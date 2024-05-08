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Mersin'de yasadışı bahis operasyonunda 19 gözaltı

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Mersin Emniyet Müdürlüğü'nün kumarhane faaliyetlerine karışanlara karşı yürüttüğü operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasadışı bahisle ilgili çalışma yaptı.

19 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekiplerin çalışmasında 24 adres ile 23 şüpheli belirlendi. Belirlenen adreslere özel harekat ve dron destekli eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise suçta kullandığı değerlendirilen 17 adet cep telefonu, 16 adet sim kartı, 1'er adet hard disk, bilgisayar, tablet ve hafıza kartı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 19 şüpheli ifadesi alınması için emniyete götü

Etiketler mersin yasadışı operasyon
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