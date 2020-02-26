MESAM’a kayyum atandı!

Yönetim Kurulu Başkanı Arif Sağ, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte 109 sahte üyenin oy kullandığı iddiasıyla seçimler için açılan dava sonucunda görevinden alındı.

MESAM Yönetim Kurulu Üyesi ve müzisyen Metin Karataş sosyal medya hesabında haberi “MESAM’a kayyum darbesi” başlığıyla duyurdu.

Karataş paylaşımında, “Genel Kurula bir ay kala Arif Sağ başkanlığındaki Mesam’a yeniden “Kayyum” atandı! Gücünü belli yerden alanlar bilirkişi raporlarına rağmen bizi yine görevden aldı!” ifadelerini kullandı.

MESAM üyelerinden Recep Ergül, Mart 2018 de yapılan MESAM Genel Kurulu'nda, 109 sahte üyenin seçime katılıp oy kullandığı gerekçesiyle Arif Sağ ve yönetim kurulu üyelerine dava açmıştı.

Genel kurul 21 Mart’ta

MESAM’ın 16.’sı gerçekleştirilecek olağan genel kurulu ise 21 Mart’ta yapılacak. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise ikinci toplantı 28 Mart tarihinde gerçekleştirilecek.