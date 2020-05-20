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  3. 20 Mayıs 2020 10:00

Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak ?

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye güneşli ve sıcak bir gün geçirecek. Yarın Balkanlar üzerinden gelecek sağanak yağışlar öncesi hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak ?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Bu akşam saatlerinde batı kesimler ile öğle saatlerinde kuzeydoğu kesimler, İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın kuzey kesimleri ile Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının Karadeniz'de 2 ila 5 derece artacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Yarından itibaren Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen serin ve sağanak yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Yağışların pazar gününe kadar devam etmesi beklenirken, sıcaklıkların 10 ila 15 derece düşmesi tahmin ediliyor.

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haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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