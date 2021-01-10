Meteoroloji duyurdu! Önce sağanak ardından kar yağışı geliyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeyinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Yalova ve Kocaeli çevreleri ile Balıkesir’in kuzey ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara ile Ege’de 2 ila 4 derece artacak, Karadeniz kıyılarında 1 ila 3 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgarın, genellikle güneyli, Trakya’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Kıyı Ege ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



PAZARTESİ VE SALI SICAKLIKLAR ARTACAK

Sıcaklıkların, Pazartesi ve Salı günleri ise ülke genelinde artarak mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacağı, ancak Çarşamba günü batıdan başlayarak hızla düşerek mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA KAR

14 Ocak Perşembe günü Ankara'da kar yağış beklenirken Meteoroloji tarafından yayınlanan haritada 15 Ocak Cuma günü İstanbul’da karla karışık yağmur bekleniyor.

YAĞIŞLI HAVA GELİYOR

Yarından itibaren kuzey ve batı bölgelerde yağmur ve sağanak yağış şeklinde görülecek olan yağışların, Çarşamba gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havayla birlikte ülke genelinde yayılması, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

Ankara'da perşembe günü etkili olması beklenen kar yağışının önümüzdeki haftaya kadar etkili olacağı belirtildi.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















