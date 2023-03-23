Meteoroloji sağanak dedi, hava uzmanı kar uyarısı yaptı!

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahmini açıklamalarına göre Kahramanmaraş merkezli depremlerin yerle bir edip, 50 binden fazla canı yitirdiğimiz deprem bölgesinde yine sağanak yağışlar bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Türkiye Mart ayında kışı yaşamaya devam ederken Prof. Dr. Orhan Şen, haftaya ülkeye soğuk hava girişi olacağını söyleyerek salı ve çarşamba günleri Anadolu'da kar yağışı görülebileceğini belirtti. Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün Perşembe ülke genelinde yağmur var. Sıcaklıklar ortalama ve altında. Yarın batıda yağış kesiliyor. Sıcaklık hafta sonu artacak İstanbul 17-18 C olur bugün 11 C. Haftaya ülkeye soğuk hava girişi var. Salı Çarşamba Anadolu'da kar yağışı görülür. Takip edelim." ifadelerini kullandı.

Şen bir diğer paylaşımında da "Hafta sonu Cuma Cumartesi Pazar Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağışlar kuvvetli görünüyor. Hem sel bölgesi hem deprem bölgesi olarak dikkat etmeliyiz." dedi.

Öte yandan Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Iğdır, Van ve Hakkari hariç),Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz ve Güney Ege’nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Batı ve Orta Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı çok bulutlu, Edirne ve Çanakkale il merkezi hariç bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE BÖLGESİ



Parçalı çok bulutlu, Manisa ve İzmir hariç bölge genelinin sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ BÖLGESİ



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ



Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARADENİZ BÖLGESİ

Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Orta ve doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ



Parçalı ve çok bulutlu, Iğdır, Van ve Hakkari çevreleri hariç yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.





İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:





