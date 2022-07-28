  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları daha da artacak!

Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları daha da artacak!

Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları daha da artacak!

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Hafta başından bu yana etkili olan bunaltıcı sıcaklar daha da artacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40–60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40–60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40–60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

Etiketler haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri hava durumu meteoroloji yağmur yağış hava sıcaklıkları yaz yaz yağmuru 5 günlük hava tahmin haritaları 5 günlük hava tahminleri hava tahmin haritaları meteoroloji haritaları hava
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
32 ilde yapılan seçim anketinin sonuçları açıklandı
ABD'den yeni açıklama: Türkiye'nin yanındayız
FED merakla beklenen faiz kararını açıkladı
Emeklilikte Yaşa Takılanlar için de ''Türk Modeli'' bulundu
Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçında 'Vladimir Putin' tezahüratı
İl il, ilçe ilçe konut fiyatları!
Trabzonspor, iki futbolcu ile yolları ayırdığını duyurdu
En güvenilen kurum anketinde son sıra şoke etti
Ne kedicikler kaldı ne maşallahı ne de inşallahı... Son hali şoke etti
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem