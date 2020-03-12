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  3. 12 Mart 2020 21:18

Meteoroloji uyardı: Havalar soğuyor, yağışlı hava geri dönüyor

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümü güneşli bir gün geçirecek. Doğu Akdeniz ile Adıyaman, Malatya, Elazığ çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Havalar soğuyor, yağışlı hava geri dönüyor
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Mart ayıyla birlikte bahar havasını hissetmeye başlayan Türkiye hafta sonu serin bir hava dalgasının etkisi altına girecek.

Yurt genelinde sıcaklıklar hızla düşerken birçok noktada yağmur bekleniyor. İç Anadolu’nun bazı noktalarında ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar görülebilir.

Gelecek haftadan itibaren bir hafta boyunca soğuk bir havanın Türkiye’yi etkilemesi bekleniyor, hava sıcaklıkları martın son haftasında 10 derecenin altına inebilir.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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