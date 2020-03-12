Meteoroloji uyardı: Havalar soğuyor, yağışlı hava geri dönüyor

Mart ayıyla birlikte bahar havasını hissetmeye başlayan Türkiye hafta sonu serin bir hava dalgasının etkisi altına girecek.

Yurt genelinde sıcaklıklar hızla düşerken birçok noktada yağmur bekleniyor. İç Anadolu’nun bazı noktalarında ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar görülebilir.

Gelecek haftadan itibaren bir hafta boyunca soğuk bir havanın Türkiye’yi etkilemesi bekleniyor, hava sıcaklıkları martın son haftasında 10 derecenin altına inebilir.

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