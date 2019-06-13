Meteoroloji uyardı: İstanbul'da hem sıcaklık hem nem artacak

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Ancak özellikle İstanbul'da bugün nem oranının yüzde 96'yı bulmasıyla birlikte 30 derecelik sıcaklık 4-5 derece daha yüksek hissedilecek.



İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığının ise yurt genelinde mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı, Sinop ve Samsun çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Bilecik ve Sakarya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















