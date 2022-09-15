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Meteoroloji uzmanı uyardı: Önce yaz sonra kış geliyor! Sıcaklıklar bir anda düşecek

Meteoroloji uzmanı uyardı: Önce yaz sonra kış geliyor! Sıcaklıklar bir anda düşecek

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, pazar günü İstanbul'da sıcaklıkların 14 derece birden düşeceğini söyledi.

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, hava durumuyla ilgili tahminlerini sosyal medya hesabından paylaştı. En sıcak günün 17 Eylül Cumartesi günü olacağını belirten Ökten, İstanbul'da Kilyos ve Ağva'da bile rahatlıkla denize girilebileceğini söyledi. 

PAZAR GÜNÜ SICAKLIKLAR 14 DERECE DÜŞECEK

Pazar günü öğleden sonra ise sıcaklıkların ani bir şekilde düşeceğini ifade eden Ökten, "Pazar öğleden sonra sıcaklıklar dikine çakılacak. Bunun sebebi Karayel. Sıcaklık hızlı bir şekilde 14 derece birden düşecek...  İstanbul'da Pazar sabahı tişörtle evden çıkarken yanınıza mutlaka uzun kollu bir şey almalısınız. Akşam çok serin olacak. Sıcaklık 14 derece birden düşecek. Düşüş öğlen saat 2'de başlayacak..." dedi.

SAĞANAK GELİYOR

Ökten sözlerine şöyle devam etti:

"Pazar öğlen saat 10 - 11 civarı Çatalca ve İstanbul Havalimanı civarından bir yağış girişi olacak. Kısa süreli fakat etkili. O sırada lodos esiyor olacağından yağış Avrupa yakasının içlerine ilerlerken zayıflayacak."

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Etiketler meteoroloji istanbul hava durumu
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