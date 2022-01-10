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Meteoroloji'den 4 il için fırtına uyarısı

Meteoroloji'den 4 il için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM); İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de fırtına beklendiğini belirterek uyarıda bulundu.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, rüzgarın yarından itibaren İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne’de 50-80 km/saat hızında fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi. Fırtınanın perşembe günü etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi. Vatandaşların, çatı uçması ile trafikte aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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Etiketler meteoroloji fırtına
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