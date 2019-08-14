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  3. 14 Ağustos 2019 21:43

Meteoroloji'den 6 il için sıcaklık uyarısı !

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, DOğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan illeri için yüksek sıcaklık uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den 6 il için sıcaklık uyarısı !
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Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 il için yüksek sıcaklık uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da sıcaklıklarda artış olacağı belirtildi.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde beklendiği aktarılan açıklamada, bugün 16.00 ile yarın akşam 21.00 saatleri arasında sıcak havanın etkili olacağı duyuruldu.

Açıklamada, başta sağlık sorunları olmak üzere muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

AA

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