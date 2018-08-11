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  3. 11 Ağustos 2018 09:38

Meteoroloji'den bu sefer güzel haber geldi

Geçtiğimiz haftalarda yurdu etkileyen yağışlar yurdu terk etmeye başladı. Doğu Karadeniz'de yerel olarak sürecek yağışlar haricinde yurdun tamamında güneşli bir hava bekliyor.

Meteoroloji'den bu sefer güzel haber geldi
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Geçtiğimiz hafta yurdu etkileyen ve bazı bölgelerde sellere neden olan yağışlı hava dalgası geride kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimi yüksekleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor.

MARMARA VE EGE’YE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji’nin tahminlerine göre rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa.) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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haritalı hava durumu tahmini


 

 

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