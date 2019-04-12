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  3. 12 Nisan 2019 10:26

Meteoroloji'den dolu uyarısı! Otomobilleri battaniye ile sarmaya hazır olun

Son hava durumu verilerini açıklayan Meteoroloji "dolu" uyarısı yaptı. İşte önümüzdeki 5 gün boyunca Türkiye genelinde beklenen hava durumu.

Meteoroloji'den dolu uyarısı! Otomobilleri battaniye ile sarmaya hazır olun
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12 Nisan Cuma günü gerçekleştirdiği hava durumu değerlendirmelerine göre kuvvetli yağış uyarısında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesinin batısı ve Kırklareli bölgesinin bu yağıştan etkileneceğini aktardı. İstanbul için çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bilgisi MGM'nin hava durumu verileri arasında yer aldı.

Günün hava durumu verilerine göre yurdun kuzey batı bölgeleri için hava durumu uyarısında bulunan

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerinde dolu ve yıldırım ihtimaline karşı dikkatli olunması gerektiğini aktardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas çevreleri ve Antalya'nın kuzey ve batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, Güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevreleri ve Tekirdağ'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (20-40 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel su baskını, yıldırım tehlikesi ve yerel dolu riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevreleri ve Tekirdağ'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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