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  3. 09 Mayıs 2017 13:35

Meteoroloji'den fırtına, sağanak ve dolu uyarısı

Meteoroloji, öğleden sonra Marmara ve Karadeniz bölgesinde sağanak ve dolu beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji'den fırtına, sağanak ve dolu uyarısı
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Meteoroloji, öğleden sonra Marmara'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz'de gök gürültülü sağanak ve dolu beklendiği uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Marmara'nın kuzeyi ve Batı Karadeniz'de gök gürültülü sağanak ve dolu beklendiği bildirildi.

Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde öğleden sonra başlayacak yağışların, Trakya, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın ve Kastamonu'nun kuzey çevrelerinde yerel olarak kısa süreli kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu şeklinde görüleceği kaydedildi.

Su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Fırtına uyarısı

Öte yandan son değerlendirmelere göre, rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde, yarın gündüz saatlerinde ise İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney ve güneybatıdan kuvvetli ve fırtına (50-80 yer yer 100 kilometre/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Meydana gelebilecek çatı uçması, araç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

AA

karadeniz , marmara , fırtına , hava durumu , sağanak , dolu , meteoroloji