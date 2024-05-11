Gazeteciler 2 kez sordu ama... Ali Erbaş o soruyu duymamazlıktan geldi

Türkiye Diyanet Vakfı Devri Alem Gençlik Fuarı'na yanındaki koruma ordusuyla gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, gazetecilerin defalarca yönelttiği koruma sayısının arttığına yönelik gelen soruları duymazlıktan geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kocatepe Camisi fuar alanında Türkiye Diyanet Vakfı Devri Alem Gençlik Fuarı'na katıldı.

Fuara yanında koruma ordusuyla gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, gazetecilerin defalarca yönelttiği koruma sayısının arttığına yönelik gelen soruları duymazlıktan geldi.

Erbaş, dijitalleşmeyle birlikte sürekli gelişen erişim, etkileşim ve paylaşım gibi imkanların etkisinin her geçen gün daha da arttığını belirterek, "Medya araçlarında görülen gelişim ve değişim bilgi kaynaklarının çeşitlenerek artmasını, bilgi merkezli sunulan hizmetlerin boyut değiştirmesini, bilgi kazanma ve öğrenme hususunda farklı zeminlerin oluşmasını sağlamıştır. Özellikle günümüz dünyası, internet teknolojileri sayesinde zaman ve mekana dair sınırların kalktığı sanal olan ile gerçek olan arasındaki çizginin neredeyse silindiği bir yapıya bürünmüştür. Gelinen noktada medya sadece bilgiye kolay ulaşmanın en hızlı yolu değil, bununla beraber bilginin nasıl sunulacağına dair de güçlü bir etki alanına sahip olmuştur" ifadelerini kullandı.

'ALGI İLE FİKİRLERİ DEĞİŞTİRMEK MÜMKÜN OLABİLMEKTE'

Medyanın birçok hususta olduğu gibi algı ve düşüncelerin değiştirilmesinde ve yönlendirilmesinde önemli rol oynadığını belirten Erbaş, "Yeni medya mecralarında algı çoğu zaman gerçeğin önüne geçebilmekte, sanal olan gerçeği baskılayabilmektedir. Böylece algı yönetimiyle insanların fikirlerini ve olaylara bakış açılarını değiştirmek de mümkün olabilmektedir. Nitekim bugün bireysel ve toplumsal ilgi ve algıların medya vasıtasıyla yönlendirilebildiği ve hatta toplum mühendisliği yapılarak kitlelerin mobilize edilebildiği yadsınamaz bir gerçektir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşananların karşı konulamaz etkisiyle kültürler arası bütün sınırların ortadan kalktığı bir dönemde, medya egemen kültürlerin birliğine özendirildiği bir sürecin ana mecrası haline gelmektedir. Bu da yeryüzünde hayatın öznesi kılınan insanoğlunu dijital çağın nesnesi olması durumuyla karşı karşıya bırakmaktadır" diye konuştu.

Medyada sunulan bilgileri ve maksatlı mesajları sorgulama kabiliyetinin, dijital okuryazarlık ile iyi bir şekilde kazandırılması gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Gençlerimizin doğru bilgi, doğru yöntem ve sorulara ulaşmasını sağlayacak bir imkan oluşturmak daha da önemli hale gelmektedir. Kitle iletişim araçlarının olumsuz etkilerinden korunabilmek ve risklerine karşı bilinçli olabilmek, daha fazla ve beceriyle donanmanın yanı sıra; insani ve ahlaki değerlerin belirleyici olduğu bir hayat tarzını benimsemek de önemlidir" dedi.

KORUMA SORUSUNU YANITLAMADI

Erbaş, fuar alanına Türkiye Diyanet Vakfı binasından yaya olarak gelip giden Erbaş, çıkışta koruma sayısının arttığı yönünde kendisine yöneltilen soruyu yanıtlamadan yürümeye devam etti. (DHA)

DHA