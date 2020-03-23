SON DAKİKA
ZİRAAT BANKASI KREDİ ÖDEMELERİNİ ERTELEDİ
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 23 Mart 2020 09:50

Meteoroloji'den kritik uyarı! Sağanak yağış geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 23 Mart hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre İstanbul ve Ankara da dahil olmak üzere yurdun batı kesimlerinde sağanak yağışlı havanın gün boyu etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji'den kritik uyarı! Sağanak yağış geri dönüyor
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi)Marmara, Ege , Ankara, Burdur, Eskişehir ve Düzce çevreleri, Isparta'nın kuzeyi ve Antalya'nın batısının iç kesimleri ile yarın (Salı) sabah saatlerinde Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Bolu, Zonguldak, Bartın, Düzce, Malatya, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklılarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
yağış , yağmur , hava durumu , meteoroloji
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM