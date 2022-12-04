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Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Aralık hava raporunu açıkladı. İstanbul'un da aralarında bulunduğu bazı illerde yağmur, ülkenin doğusunda ise kar yağışı bekleniyor. 8 Aralık Perşembe günü ise yağışlar yurdu terk ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul'un kuzey çevreleri, Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Kastamonu kıyıları, Artvin kıyıları, Iğdır ve Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimleri, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

 

Etiketler meteoroloji hava durumu kar yağışı sağanak
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