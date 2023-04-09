Meteoroloji'den sağanak ve toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji'den alınan tahminlere göre, yurdun büyük bölümünde yağışlar devam edecek. Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da ise toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege (Muğla hariç), Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı hariç), Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu (Şanlıurfa hariç) ile Tekirdağ ve Bolu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Bolu çevreleri ve İç Anadolu'nun doğusunda yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece aratacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in doğusunda kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Doğu Akdeniz'in doğusunda kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat, Hatay'ın batısında yer yer 70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinin düşmesi, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

















