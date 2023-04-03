Meteoroloji'den sel uyarısı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; Marmara Bölgesi’nde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinden itibaren Yalova, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiği bildirildi. Yetkililer, ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, dolu yağışı, ani fırtına ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzey kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Antalya, Manisa ve Giresun çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde İzmir ve Edirne çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Göller Yöresi ile Marmara'nın güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların gece saatlerinde İzmir ve Edirne çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su basması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI; Rüzgarın Ege ve Göller Yöresinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:







BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA BÖLGESİ:

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Edirne çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde İzmir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Göller Yöresinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile sabah saatlerinde Ankara ve Yozgat çevreleri, öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARADENİZ BÖLGESİ

Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Orta ve doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri ile Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.