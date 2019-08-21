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  3. 21 Ağustos 2019 12:44

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı geliyor

Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Yozgat, Çorum ve Konya'nın kuzey ilçelerinde akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerine kadar ülkenin iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Yozgat, Çorum ve Konya'nın kuzey ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gerçekleşeceği öngörülüyor.

Meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

İstanbul'da beklenen sağanak başladıİstanbul'da beklenen sağanak başladı

 

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haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

AA

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