Meteoroloji'den yeni yağış uyarısı! Çamur yağmuru ne kadar sürecek ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden art arda uyarılar geldi. Yapılan açıklamaya göre haftanın ilk günü İstanbul, Ankara ve İzmir ile birlikte 43 ilde sağanak ile yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'nin son hava tahminlerine göre yurdun yarısında yağmur etkili olacak. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere, Erzincan, Denizli, Kastamonu, Bayburt, Amasya, Kayseri, Tekirdağ, Erzurum, Kırklareli, Yalova, Kütahya, Sinop, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Bilecik, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Muğla, Karabük, Artvin, Kocaeli, Kars, Bolu, Gümüşhane, Tokat, Yozgat, Niğde, Çankırı, Edirne, Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak, Aydın, Ardahan, Çorum ve Manisa ile birlikte 43 ilde yağmur etkili olacak.

YAĞIŞLAR SALI GÜNÜ DE DEVAM EDECEK

Meteoroloji’nin açıklamasına göre yağışlar salı günü de devam edecek. Buna göre Marmara Bölgesi, Karadeniz’in batısı ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KAR ERİMELERİ UYARISI

Meteoroloji’den kar erimelerine karşı da uyarı geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre; Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, bugünden itibaren hissedilir derecede artarak mevsim normallerine çıkacağı, hafta sonunda ise güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor."

ÇAMUR YAĞMURU DEVAM EDECEK

Dün başlayan ve Çarşamba gününe kadar yurtta etkili olacak çöl tozları hakkında değerlendirmelerde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Çarşamba gününe kadar ülkemiz üzerinde bol miktarda Afrika'dan gelen çöl tozu hakim. Şimdi bu çöl tozu Afrika'daki kuvvetli rüzgârlarla beraber yeryüzünden atmosfere güney yönlü hava hareketleriyle ülkemize kadar geliyor. Yukarı seviyelerde olduğu için biz onu yer seviyesinde göremiyoruz. Gözle göremeyeceğiz. Toz miktarına baktığımızda yoğun bir toz değerinde artış görürsek bugünlerde o çöl tozudur. Daha çok yağışlarla iniyor. Biz yağışlarla indiği zaman yağmurdan sonra bilhassa parlak yüzeylerde çamur izleri kaldığı için halk dilinde "Çamur yağmuru yağdı" diyorlar. Banklarda, arabaların üzerinde bu çamur izlerini görmek mümkün" diye konuştu.

Çöl tozunun insanda solunum yollarına zarar verebileceğini ancak bitkiler için doğal gübre olduğunu belirten Prof. Dr. Hüseyin Toros, DHA'ya "Çöl tozunun içeriğinde oradaki eski kaya parçacıklarının parçalanmış hali, mineraller, zengin bir içerik var. Bu tozları vücuda yoğun bir şekilde alırsak solunum sistemlerinde zarar meydana getiriyor. Ama çöl tozu ekolojik sistem için bir besin kaynağı. Etrafımızdaki yeşillikler için bitkiler için doğal gübre olarak görüyoruz. Eski insanlar nisan yağmurlarını "Bereket Yağmurları" olarak isimlendirirler. Bunun sebebine baktığımız zaman bahar aylarında ülkemize Afrika'dan Arap Yarımadası'ndan çöl tozu geliyor. İçerisindeki zengin besin kaynakları bitkilerin temel ihtiyacı olan gübre ihtiyacını karşıladığı için atalarımız nisan yağmurlarını bu şekilde isimlendirmişlerdir" dedi.

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