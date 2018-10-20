Meteoroloji'den yeniden sağanak yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara, İç Anadolu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz ile Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın güney ve doğusu, Ege ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yağışla birlikte kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















