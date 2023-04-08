Metro açılışında Erdoğan'dan İBB'ye tepki: Becerip işi devam ettiremediği için...

Kayaşehir metrosu açılışı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayaşehir Metro İstasyonu'nda, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Kayaşehir metro hattı açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Tüm İstanbul'a selamlarımı gönderiyorum. Şu aşkınız için, kelimelerin kiyafetsiz kaldığı şu sevdanız için her birinize teşekkür ediyorum. Uzunluğu 6,2 km'yi bulan metro hattımızın ülkemize, şehrimize, ilçemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Biz İstanbul'a ve İstanbullulara aşığız. Biz bu aziz şehri kalbimizin tüm hücreleriyle seviyoruz. Böylesine derin bir muhabbetle bağlı olduğumuz İstanbul'u, kimse kusura bakmasın, birilerinin ihtiraslarına kurban edemeyiz. Evimiz, yuvamız, göz bebeğimiz olan İstanbul'a karşı sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmekten kimse bizi alıkoyamaz.

(Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı) Kent merkeziyle Çam ve Sakura Şehir Hastanesi arasında artık ulaşım daha hızlı, ekonomik ve güvenli olacaktır. Kayaşehir-Mahmutbey arasını 20 dakikada, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Bakırköy arasını 23 dakikada gidebileceksiniz.

Ulaştırma Bakanlığımız, asıl sorumlusu becerip işi devam ettiremediği için bu metro hattını maalesef büyükşehir belediyesi yapmadığı için devraldı. 3 yılı geçti bu büyükşehir belediyesi ne yazık ki İstanbul'a bir çivi dahi çakamadı. Buna asıl dersi ben inanıyorum ki İstanbul 2024'te verecek. Ama şimdi 14 Mayıs'ta parlamento seçimlerinde bunlara dersini verecek.

24 ay içinde metro hattını açılışa hazır hale getirdik. Hattımızın test ve devreye alma işlerini de başarıyla tamamladık. Bugün de sizlerin hizmetine vermenin gururunu yaşıyoruz.

İstanbul'un raylı sistem ağı 324 buçuk kilometreye ulaştı. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 380 kilometrenin üzerine çıkacak.

Böylece, Bakanlığımızın tamamlayıp şehrimizin hizmetine sunduğu metro hattı uzunluğunu 130 kilometrenin üzerine çıkarıyoruz. Birileri inşaatları başlamış metro hatlarına beton döküyorlar.

Kimileri sadece laf yapar. Kimileri de işte böyle iş yapar iş. Hizmet yapar. Biz laf üstüne laf koyanlardan değil, hep taş üstüne taş koyanlardan olduk. Bu şehrin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun hakkını vermeye çalıştık.

İnşallah bundan sonra da eserlerimizle ve hizmetlerimizle, koşmaya, konuşmaya devam edeceğiz.

'SECCADE' TARTIŞMASI

Birileri seccadelerin üstüne ayakkabıyla basabilir. E napalım, bunları da iyi tanımak lazım. Kıblesi Kabe olmayanın artık seccadesi nereye kadar bilemem.

DEPREM KONUTLARI

Şimdiden 78 bin konut ve köy evinin yapım süreci başladı. Bunlardan 42 bininin temelini attık. Bu sayılar her gün daha da yükseliyor. Toplamda 650 bin konut ve köy evi yapacağız. Bir yıl içinde 319 bin konutu sahiplerine teslim edeceğiz. Şimdiye kadar yaşadığımız afetlerin tamamında bunu yaptık.

'TOGG' TESLİMATLARI

Milli gururumuz Togg'un da teslimatlarını başlattık. Bay bay Kemal, eğer Gemlik'e uğrayabilirsen fabrikasını da görürsün. Yapamazsınız diyerek önümüzü kesmeye çalıştılar, yaptık. 177 bin talep oldu. Togg'u hamdolsun ülkemize kazandırdık. Yollarda görmeye başladığımız Togg'a inşallah dünyanın diğer ülkelerinde de rastlamaya başlayacaksınız.

TCG ANADOLU GEMİSİ

Pazartesi günü inşallah uçak gemimizi (TCG Anadolu) devreye alıyoruz ve Silahlı Kuvvetlerimize inşallah teslim ediyoruz.