MetroPOLL'ün koronavirüs aşısı anketinde dikkat çeken sonuç

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AK Parti'li seçmenden "Evet yaptıracağım" diyenlerin oranı yüzde 59,1 olurken; CHP seçmeninden aşı yaptıracağını söyleyenlerin oranı yüzde 37,2'de kaldı. İYİ Parti seçmeninin yüzde 56,6'ı aşı yaptıracağını söyledi. MHP'den "aşı yaptıracağım" diyenlerin oranı yüzde 57,6 iken; HDP seçmeninin yüzde 55,1'i "aşı yaptıracağım" yanıtını verdi.
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