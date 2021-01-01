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  3. 01 Ocak 2021 21:46

MetroPOLL'ün koronavirüs aşısı anketinde dikkat çeken sonuç

MetroPOLL Araştırma şirketinin "Koronavirüs aşısı geldiğinde yaptıracak mısınız?" sorusuna gelen cevaplar, vatandaşların kafasının karışık olduğunu gözler önüne serdi.

MetroPOLL'ün koronavirüs aşısı anketinde dikkat çeken sonuç
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AK Parti'li seçmenden "Evet yaptıracağım" diyenlerin oranı yüzde 59,1 olurken; CHP seçmeninden aşı yaptıracağını söyleyenlerin oranı yüzde 37,2'de kaldı. İYİ Parti seçmeninin yüzde 56,6'ı aşı yaptıracağını söyledi. MHP'den "aşı yaptıracağım" diyenlerin oranı yüzde 57,6 iken; HDP seçmeninin yüzde 55,1'i "aşı yaptıracağım" yanıtını verdi.

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