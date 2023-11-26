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Mevzular Açık Mikrofon'un gündemi Kara Para

Mevzular Açık Mikrofon'un gündemi Kara Para
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Oğuzhan Uğur'un sunuculuğunu üstlendiği Mevzular Açık Mikrofon programının Kara Para bölümünün konukları belli oldu.

Oğuzhan Uğur, hemen hemen her bölümüyle dikkat çeken Mevzular Açık Mikrofon'un yeni bölüm konuklarını duyurdu.

"Kara Para" başlıklı 18. bölümde, kara para aklama iddiasıyla tutuklanan Dilan Polat'ın davasını yakından takip eden isimlerden gazeteci Murat Ağırel ve Emrullah Erdinç ile birlikte avukat Feyza Altun konuk olacak.

Mevzular Açık Mikrofon'un gündemi Kara Para - Resim : 1

Etiketler mevzular açık mikrofon kara para
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