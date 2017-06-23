Mezarlıkta bulunan hayvan görenleri şaşırttı

Mersin’de bayram temizliği esnasında mezarlıkta bulunan, ’kobay’ adıyla da bilinen guinea pig, belediye çalışanları tarafından veteriner hekime teslim edildi. Belediye çalışanlarının korkup çuvalla yakaladığı 30 santimetre uzunluğundaki ve 20-25 santimetre tüyleri bulunan yaralı hayvanın parmaklarına saplanan çelik yay ise uyutularak çıkartıldı.



Türbe mezarlığında bayram temizliği yapan belediye çalışanları, hamstere benzettikleri, anavatanı Güney Amerika olan bir kobayı yaralı halde yakaladı. Ayağına çelik yay saplanan zararsız hayvanı ekipler zaman kaybetmeden en yakın veterinere getirdi. Acı çeken hayvanın ayağına batarak sarılan çelik yay genel anestezi uygulanıp yaklaşık 35 dakikalık operasyonla çıkarıldı.







Hayvanı yaralı halde fark ederek yakalayıp veterinere getiren Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanı Hüseyin Baş, "Türbe mezarlığına temizlik için girmiştik. Baktık bir hayvan var, korktuk. Çuvalla yakaladık. Bir sandığa koyduk. Zararsız bir hayvan olduğunu gördük. Ayağına bir yay girmiş. Hocamıza getirdik. Bayıltarak yayı çıkarttı" dedi.



Veteriner Hekim Mehmet Önem de, "Arkadaşımız bu hayvanı mezarlıkta bulmuş. Kendisi hamstere benzeterek bize getirdi. Hemen müdahale ettik. Parmaklarındaki teli çıkardık, çelik tel saplanmıştı. Sonradan da araştırdık, çünkü ilk defa karşılaştık. Bunun guinea pig olduğunu anladık. Bu kobay olarak da kullanılan bir hayvan. Enteresan olanı bunun bir mezarlıkta bulunmuş olması. Nasıl geldi oraya ya da kim bıraktı, nasıl bıraktılar. Başka bir yere bıraktılar oradan mı geldi, merak konusu" diye konuştu.



Hayvanı yetkililere teslim ederek yaşayabileceği bir ortama ulaştıracaklarını ifade eden Önem, "Hayvanın yakalanmış olduğu ortama adapte olmuş olması da çok ilginç. Çünkü yaklaşık 20-25 santimetre uzunluğunda tüyleri var. Çok uzun süre bulunduğu ortamda kalmış. Tek bir ihtimal var, bunu birileri beslemiş, bakamamış, doğaya bırakmış" şeklinde konuştu.

Mehmet Önem, yaklaşık 30 santimetre uzunluğundaki ve 20-25 santimetre tüyleri bulunan hayvanın sağlık durumunun iyiye gittiğini kaydetti.





