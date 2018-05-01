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  3. 01 Mayıs 2018 19:34

Mezarlıkta görülen gizemli kız herkesi ayaklandırdı

Çorum'da bir genç kızın mezarlığa gelip 4 gece boyunca bir mezarın başında ağladığı farkedildiğindeyse uzaklaştığı iddia edildi.

Mezarlıkta görülen gizemli kız herkesi ayaklandırdı
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Çorum'da bir genç kızın 4 gecedir mezarlığa gelerek bir mezarın başında ağladığı, görevlilerin kendisini fark etmesi üzerine uzaklaştığı iddia edildi. Polis, genç kızın bulunması için çalışma başlattı.

Olay, kent merkezinde bulunan Ulu Mezarlık'ta meydana geldi. Görevliler, 4 gecedir bir genç kızın mezarlığa gelip bir mezarın başında ağladığını fark etti. Genç kız, görevliler kendisine seslenince bölgeden uzaklaştı. Bunun üzerine durum polise bildirildi. Mezarlıktaki görevliler, ayrıca kızın görüldüğü mezarın üzerine, 'Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak' yazılı bir not bıraktı. Dün gece polisin mezarlık çevresinde yaptığı çalışmada bir sonuç alınamadı.

Bölgede esnaf Oğuz Atıcı, "Dört gündür böyle bir durum var. Polisler mezarlığa geldiğinde o gizemli kız mezarların arasına doğru kaçtı" dedi.

DHA

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