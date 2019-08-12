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  3. 12 Ağustos 2019 08:59

MHP ile Olçok arasında idam polemiği !

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde şehit olan eşi Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un annesi Nihal Olçok MHP ile "idam" polemiği yaşıyor. MHP Genel Sekreteri Büyükataman Nihal Olçok'un sözlerine böyle yanıt verdi.

MHP ile Olçok arasında idam polemiği !
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15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok şehit olan Nihal Olçok, sosyal medya hesabından; AKP, CHP, İYİ Parti ve MHP’nin terör örgütü FETÖ lideri Fethullah Gülen’in iadesi için ABD’ye yaptıkları çağrının bulunduğu bir gönderiyi MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ekleyerek paylaştı.

Olçok, geçmiş yıllarda terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan hakkında verilen idam kararının, dönemin hükümeti tarafından Avrupa Birliği yasaları kapsamında iptal edildiği ve iptal kararını alan hükümetin Başbakanı’nın Bülent Ecevit, başbakan yardımcılarının ise Devlet Bahçeli ve Mesut Yılmaz olduğunu anımsattı. Nihal Olçok’un Bahçeli’yi ekleyerek yaptığı anımsatma üzerine, MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Olçok’a sosyal medya hesabından yanıt verdi. Büyükataman, “Sayın Devlet Bahçeli’ye sürekli suretle ve gerçek dışı söylemlerle saldırmak, kendisine bir şey kazandırmayacağı gibi şehit evladının ve eşinin aziz ruhlarını yaralayacaktır” dedi. Olçok da Büyükataman’ın bu mesajları sonrasında, “Tek derdim hakkaniyet” diyerek, Ecevit, Bahçeli ve Yılmaz’ın yer aldığı ‘Öcalan’ın idamının askıya alınması’ konusunun işlendiği bir video paylaştı.

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