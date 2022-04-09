MHP ve HDP'li meclis üyelerini birbirine girdi: ''Silah nerede?''

Mersin'de Akdeniz Belediye Meclisi'nde HDP ve MHP'li üyeler arasında tartışma çıktı. MHP'li meclis üyesi Tufan Nenni'nin toplantılara silahla girdiği iddia edildi. Bunun üzerine ''Silah nerede?'' diye sorulmasının ardından devreye giren Nenni, ''Silaha gerek yok, ben silahım'' yanıtını verdi. Kavga, zabıta ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

Akdeniz Belediye Meclisi'nin dünkü toplantısında MHP ve HDP'li meclis üyeleri arasında tansiyon yükseldi. Yaklaşık 700 metrekarelik alanın trafo için elektrik şirketine tahsis edilmesi konusu nedeniyle taraflar arasında kavga çıktı.

"İŞİNİZ GÜCÜNÜZ YALAN DOLAN"

CHP ve HDP'li üyeler alanın şirkete para karşılığı devredilmesine evet oyu verecek olmasına MHP'li Tufan Nenni'nin, "Dün hayır dediğinize bugün evet diyorsunuz. İşiniz gücünüz yalan dolan." ifadeleri ile yanıt vermesi salondaki tansiyon bir anda yükseldi.

BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

Nenni'nin HDP'li ve CHP'li üyelerin tiyatro oynadıklarını söylemesi üzerine, "Tiyatroyu siz yapıyorsunuz, tiyatro burada." sesleri yükseldi. Birbirlerinin üzerine yürüyen üyelerin o anları, kameraya da yansıdı.

SİLAH İDDİASI ÜZERİNE SANDALYEYE ÇIKTI: BEN SİLAHIM

HDP'li meclis üyeleri, MHP'li Nenni'nin komisyon toplantılarına silahla girdiğini öne sürdü. AK Partili Başkan, "Hani silah, hani silah" diye seslendi. Nenni ceketini çıkarıp sandalyeye çıktı ve "Silaha gerek yok. Ben silahım" diye bağırdı. Tartışma üzerine zabıta ekipleri salona girdi, toplantıya ara verildi. EMEP'li meclis üyesi Halil Kara, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada "Üç dört meclis üyesi silahlı geziyor. Bellerinde kılıf gözüküyordu. Boş olduğunu söylediler" dedi.

ZABITA EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Üyelerin yerlerinden kalkarak tartışmaya başlamasıyla oturuma ara verildi. Ortalığın karşıması nedeniyle salona giren zabıta ekipleri, tarafları yatıştırmak için olaya müdahale etti.