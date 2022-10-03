MHP'li başkanın öldürülme nedeni ortaya çıktı

İstanbul'da öldürülen MHP Kartal İlçe Başkanı Erkan Hançer'in kan davası sebebiyle öldürüldüğü ortaya çıktı.

MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer, geçtiğimiz Salı günü Sancaktepe'de uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmıştı. Alışveriş yapmak için girdiği marketin çıkışında silahlı saldırıya uğrayan Hançer, başına isabet eden kurşunla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Menfur saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada, cinayette rol aldığı iddia edilen bir şüphelinin izine Esenyurt’ta rastlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çok yönlü olarak araştırılan cinayette yeni ipuçları elde edildi. Olay ile ilgili şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen saldırganlardan Ö.D.(31), Esenyurt’ta düzenlenen operasyonla yakalandı.

NEDENİ KAN DAVASI ÇIKTI

Gözaltına alınan zanlı, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Burada çapraz sorguya alınan zanlının, cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Yapılan soruşturmada, 20 yıl önce Kars’ta meydana gelen bir cinayetin devam eden husumetten kaynaklandığı, kan davasına dönüşen olayda Erkan Hançer’in öldürüldüğü ifade edildi. Yakalanan Ö.D.’nin, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.