Mide bulandıran olay! Otel görevlisi odasında uyuyan kadını taciz etti

Antalya'ya iş için gelen B.A. adlı kadın, kaldığı otel odasında uyurken, içeri giren otel görevlisi E.A.'nın kendisine dokunarak mastürbasyon yaptığını iddia etti.

Olay, 31 Ağustos günü Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. İş için kente gelip otele yerleşen B.A. odasında uyurken sabaha karşı birinin bacağına dokunduğunu hissedip, uyandı. B.A., otel görevlisi E.A.'nın kendisine dokunup mastürbasyon yaptığını gördü. Çığlık atan B.A., E.A.'yı odasından çıkardı. Resepsiyonu arayıp, polise de haber veren B.A., kendini odaya kapattı. B.A., E.A.'dan cinsel saldırı iddiası, resepsiyon görevlisi ve otel sahibinden de gerekli güvenliği sağlamadıkları gerekçesiyle şikâyetçi olduktan sonra Antalya'dan ayrıldı.

Şikayet üzerine gözaltına alınan E.A. savcılıkta verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. E.A., "Odasının kapısından geçtiğim sırada yardım istediğini sandım. Bu yüzden sürgülü balkon kapısından içeriye girdim. Gözleri kapalıydı. İyi olduğunu anlamak için iki elimle dizine dokundum" dedi. E.A., tam o anda kadının uyandığını ve korkarak kendisini odadan dışarı çıkarttığını belirterek, cinsel saldırıda bulunmadığını öne sürdü. Adli kontrol talebiyle serbest bırakılan E.A.'nın daha sonra Antalya'dan ayrıldığı belirtildi.