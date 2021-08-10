Milas yangını 11 gün sonra kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Milas ilçesinde 11 gündür devam eden yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Türkiye'nin alevlerle mücadelesi 14'üncü gününde devam ediyor.

Muğla'nın iki noktasında devam eden orman yangınlarından Milas'ın kontrol altına alındığı açıklanırken Köyceğiz'deki yangınlara müdahale sürüyor.

Yangın bölgesinde 3 uçak, 18 helikopter, çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye aracı, su tankeri ve TOMA ile çeşitli kurumlara ait araçlar kullanılıyor.

Bölgede binin üzerinde orman personeli görev yapıyor. Yangınların kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Milas'ın Ören Mahallesi Fesleğen mevkisindeki orman yangınlarını kontrol altına alabilmek için çalışma yürütülüyor.

Yangının kontrol altına alındığı, aralarında tahliye edilen mahallelere yakın noktaların da olduğu alanlarda, soğutma çalışmaları yapılıyor.

KÖYCEĞİZ'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR

Köyceğiz ilçesinde de yaklaşık 13 gündür devam eden yangına müdahale sürüyor. Yangın, özellikle Çövmen yaylası ile Çicekbaba arasında kalan hatta devam ediyor.

Bölgede derin vadiler ve sarp yamaçların bulunması, yangına karadan müdahaleyi olumsuz etkiliyor.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA

Yangınla mücadelede son duruma ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den bir açıklama geldi. Pakdemirli, "Köyceğiz'deki yangından yerleşim yerlerine önemli bir tehdit yok, havadan ve karadan etkin mücadele ediyoruz" dedi.

Milas'taki yangına ilişkin de bilgi veren Pakdemirli, "Kanser gibi görünmeyen yerlerden, bir noktadan çıkabilen, devam eden bir yangınla karşı karşıyayız" diye konuştu.

ÇANAKKALE'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Çanakkale'de çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı.

Ezine ile Ayvacık ilçeleri arasında Kösedere köyü Çamiçi Mahallesi yakınındaki bölgede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Köylülerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü ve Ezine Orman İşletme Şefliğine bağlı ekiplerin 2 helikopter, 2 dozer, 5 arazöz, 3 su ikmal ve 2 ilk müdahale aracıyla yürüttüğü çalışmaya, Ezine ile Geyikli beldesi belediyelerince araç ve personel desteği sağlandı.

Ekipler, yerleşim alanına yaklaşan alevlerin daha fazla ilerlemesini engellemek için vatandaşların da yardımıyla yoğun çaba sarf etti.

Bölgede 3 hektar alanda etkili olduğu belirlenen yangın, yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı.